Зеленский: Еще очень рано говорить о соглашении по ископаемым, США постоянно меняют его

По словам президента, существует уже "много таких договоров" о полезных ископаемых

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что не планирует в ближайшее время посещать Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. В целом, по его словам, рано говорить о договоре, поскольку его окончательного варианта до сих пор нет.

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"Пока в Вашингтон не собираюсь ехать, потому что нет такого вопроса в повестке дня", – сказал он.

По словам Зеленского, существует уже "много таких договоров" о полезных ископаемых.

"Поэтому я бы хотел относиться к этому не теоретически, а практически <...> Мы должны действовать здесь сдержанно. Спокойно, не нервничать, посмотреть на соглашение. Юристы посмотрят: если есть вещи нормальные – будем поддерживать, если есть вопросы – они всегда находят ответы", – сказал глава государства, добавив, что очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не хотел бы, чтобы США думали, что Украина против соглашения о недрах.

"Мы не хотим побуждать США останавливать помощь Украине. Или остановку разведданных", – подытожил он.