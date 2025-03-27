Зеленский: Еще очень рано говорить о соглашении по ископаемым, США постоянно меняют его
Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что не планирует в ближайшее время посещать Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. В целом, по его словам, рано говорить о договоре, поскольку его окончательного варианта до сих пор нет.
"Пока в Вашингтон не собираюсь ехать, потому что нет такого вопроса в повестке дня", – сказал он.
По словам Зеленского, существует уже "много таких договоров" о полезных ископаемых.
"Поэтому я бы хотел относиться к этому не теоретически, а практически <...> Мы должны действовать здесь сдержанно. Спокойно, не нервничать, посмотреть на соглашение. Юристы посмотрят: если есть вещи нормальные – будем поддерживать, если есть вопросы – они всегда находят ответы", – сказал глава государства, добавив, что очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся.
В то же время Зеленский подчеркнул, что не хотел бы, чтобы США думали, что Украина против соглашения о недрах.
"Мы не хотим побуждать США останавливать помощь Украине. Или остановку разведданных", – подытожил он.
- Подписание рамочного соглашения о совместной добыче полезных ископаемых в Украине планировалось на конец февраля и сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита Зеленского в США.
- Представители властей Украины говорили, что Украина не отказывается от подписания соглашения.
- 27 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может подписать экономическое соглашение с США уже на следующей неделе.