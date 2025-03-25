Не только АЭС и ископаемые. Украина готова расширить сотрудничество с США – Маркарова
Украина рассматривает возможность сотрудничества с США не только в сферах энергетики и добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову.
"Есть много областей, где мы можем сотрудничать", – сказала Маркарова после завершения 12-часовых переговоров официальных лиц США и России в Саудовской Аравии 24 марта.
В качестве примеров отраслей, где возможно углубление сотрудничества Украины и США, она назвала сельскохозяйственное производство, инфраструктуру и оборонные технологии.
"Нам бы очень хотелось больше сотрудничать с США. Мы можем многое сделать с американскими компаниями", – сказала Маркарова, добавив, что Украина также заинтересована в сотрудничестве с европейскими и другими иностранными партнерами.
- 12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- 20 марта Зеленский заявил, что Украина не планирует приватизировать Запорожскую АЭС.
- 24 марта Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями. Он сказал, что ожидает подписания соглашения о ресурсах между Украиной и США "в скором времени".