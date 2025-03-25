Не только АЭС и ископаемые. Украина готова расширить сотрудничество с США – Маркарова

Оксана Маркарова (Фото: Посольство Украины в США)

Украина рассматривает возможность сотрудничества с США не только в сферах энергетики и добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову.

"Есть много областей, где мы можем сотрудничать", – сказала Маркарова после завершения 12-часовых переговоров официальных лиц США и России в Саудовской Аравии 24 марта.

В качестве примеров отраслей, где возможно углубление сотрудничества Украины и США, она назвала сельскохозяйственное производство, инфраструктуру и оборонные технологии.

"Нам бы очень хотелось больше сотрудничать с США. Мы можем многое сделать с американскими компаниями", – сказала Маркарова, добавив, что Украина также заинтересована в сотрудничестве с европейскими и другими иностранными партнерами.