Не лише АЕС та копалини. Україна готова розширити співпрацю зі США – Маркарова

Оксана Маркарова (Фото: Посольство України в США)

Україна розглядає можливість співпрацювати зі США не лише у сферах енергетики та видобутку рідкісноземельних металів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на пані посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову.

"Є багато галузей, де ми можемо співпрацювати", – сказала Маркарова після завершення 12-годинних переговорів офіційних осіб США та Росії в Саудівській Аравії 24 березня.

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Як приклад галузей, де можливе поглиблення співпраці України та США, вона назвала сільськогосподарське виробництво, інфраструктуру та оборонні технології.

"Нам би дуже хотілося більше співпрацювати зі США. Ми можемо багато зробити з американськими компаніями", – сказала Маркарова, додавши, що Україна також зацікавлена у співпраці з європейськими та іншими іноземними партнерами.