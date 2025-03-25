Не лише АЕС та копалини. Україна готова розширити співпрацю зі США – Маркарова
Україна розглядає можливість співпрацювати зі США не лише у сферах енергетики та видобутку рідкісноземельних металів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на пані посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову.
"Є багато галузей, де ми можемо співпрацювати", – сказала Маркарова після завершення 12-годинних переговорів офіційних осіб США та Росії в Саудівській Аравії 24 березня.
Як приклад галузей, де можливе поглиблення співпраці України та США, вона назвала сільськогосподарське виробництво, інфраструктуру та оборонні технології.
"Нам би дуже хотілося більше співпрацювати зі США. Ми можемо багато зробити з американськими компаніями", – сказала Маркарова, додавши, що Україна також зацікавлена у співпраці з європейськими та іншими іноземними партнерами.
- 12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- 20 березня Зеленський заявив, що Україна не планує приватизовувати Запорізьку АЕС.
- 24 березня Трамп повідомив, що США ведуть переговори з Україною про можливість володіння американськими фірмами українськими електростанціями. Він сказав, що очікує підписання угоди про ресурси між Україною та США "незабаром".