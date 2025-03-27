Зеленський: Ще дуже рано говорити про угоду щодо копалин, США постійно змінюють її

За словами президента, існує вже "багато таких договорів" про корисні копалини

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що не планує найближчим часом відвідувати Вашингтон для підписання угоди про корисні копалини. Загалом, за його словами, зарано говорити про договір, оскільки його остаточного варіанту досі немає.

"Поки що у Вашингтон не збираюся їхати, тому що немає такого питання на порядку денному", – сказав він.

За словами Зеленського, існує вже "багато таких договорів" про корисні копалини.

"Тому я б хотів ставитися до цього не теоретично, а практично <...> Ми маємо діяти тут стримано. Спокійно, не нервувати, подивитися на угоду. Юристи подивляться: якщо є речі нормальні – будемо підтримувати, якщо є питання – вони завжди знаходять відповіді", – сказав глава держави, додавши, що дуже зарано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався.

Водночас Зеленський наголосив, що не хотів би, щоб США думали, що Україна проти угоди про надра.

"Ми не хочемо спонукати США зупиняти допомогу Україні. Або зупинку розвідданих", – підсумував він.