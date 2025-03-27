"Плохой сигнал для Путина". Зеленский в Париже заявил, что партнеры не бросают Украину

Владимир Зеленский (Фото: TERESA SUAREZ / EPA)

По итогам саммита "коалиции желающих" в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры "не бросают" и будут поддерживать Украину, а сама страна не собирается сдаваться. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" в Париже.

Журналист спросил, в каком настроении Зеленский уезжает из Парижа, приблизил ли этот саммит мир или прекращение огня и какую "картинку" президент может предоставить европейцам после того, как общался с их лидерами.

"Настроение нормальное. Я считаю, что саммит был очень мотивирующим, благодарю еще раз Эмманюэля [Макрона] за организацию. Я считаю, что мой диалог с лидерами мотивирует, считаю, что лидеры все заряжены. Считаю, что лидеры нас не бросают, а будут поддерживать Украину. Это плохой сигнал для Путина", – ответил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что Украина не собирается сдаваться, отдавать свои земли и независимость – и российский диктатор "так просто с нами не сможет [справиться]".

"И поэтому настроение у меня очень нормальное. Мы не одни. Украина – сильная страна, которая действительно хочет мира, но мира, опять же, устойчивого, который будет долгим и важным для всех нас. Для наших детей и для нас – мы тоже еще молоды", – подытожил Зеленский.