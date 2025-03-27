Зеленский: ВСУ – важная часть будущих гарантий, Россия не будет диктовать численность
Вооруженные Силы Украины являются важной частью будущей инфраструктуры гарантий безопасности для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Много сейчас внимания по поводу будущей инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Важная часть этой инфраструктуры – наша армия, ее финансирование, усиление", – отметил украинский лидер.
По его словам, партнеры ведут над этим работу и все участники встречи в Париже подчеркнули, что Россия не может диктовать условия по численности ВСУ – ни сейчас, ни в будущем.
"Ну они [россияне] могут там внутри своей страны о чем-то говорить – это неинтересно. Но диктовать правила защиты Украины они не могут. И важно, чтобы в этом направлении у них не было поддержки", – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что оккупанты не имеют поддержки по этому вопросу в большинстве стран Европы: "По крайней мере, вся коалиция, которая сегодня собиралась, все поддерживают, что Украина должна сохранить сильную армию – такую, которая сегодня противодействует российскому нашествию".
Украинский лидер отметил: важно, чтобы такое отношение было и в США – и потому в Париже также передает такой сигнал и Штатам, и другим странам.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих", продолжавшаяся два часа. Президент Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и море.
- Лидер Франции Макрон сообщил, что Британия и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии. Впоследствии Зеленский заявил, что к миссии присоединятся еще некоторые страны.
- Французский президент сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.