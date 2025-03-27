Зеленский: ВСУ – важная часть будущих гарантий, Россия не будет диктовать численность

Президент отметил: важно, чтобы такой позиции придерживались не только большинство стран Европы, но и Соединенные Штаты

Владимир Зеленский (Фото: TERESA SUAREZ / EPA)

Вооруженные Силы Украины являются важной частью будущей инфраструктуры гарантий безопасности для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" в Париже.

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"Много сейчас внимания по поводу будущей инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Важная часть этой инфраструктуры – наша армия, ее финансирование, усиление", – отметил украинский лидер.

По его словам, партнеры ведут над этим работу и все участники встречи в Париже подчеркнули, что Россия не может диктовать условия по численности ВСУ – ни сейчас, ни в будущем.

"Ну они [россияне] могут там внутри своей страны о чем-то говорить – это неинтересно. Но диктовать правила защиты Украины они не могут. И важно, чтобы в этом направлении у них не было поддержки", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что оккупанты не имеют поддержки по этому вопросу в большинстве стран Европы: "По крайней мере, вся коалиция, которая сегодня собиралась, все поддерживают, что Украина должна сохранить сильную армию – такую, которая сегодня противодействует российскому нашествию".

Украинский лидер отметил: важно, чтобы такое отношение было и в США – и потому в Париже также передает такой сигнал и Штатам, и другим странам.