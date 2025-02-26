Зеленский: После войны сохраню максимально нужное количество ВСУ, несмотря на миротворцев

Президент отметил, что армия будет одной из главных гарантий безопасности

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны он в любом случае сохранит максимальный количественный состав украинской армии, необходимый для защиты интересов Украины, несмотря на возможность введения миротворческого контингента других стран.

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"Хотя я подчеркиваю: как бы то ни было, мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. И потому именно исходя из таких принципов – что мы верим в нашу армию и это будет одной из главных гарантий безопасности, – я сохраню в любом случае максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", – заявил глава государства во время пресс-конференции.

По его словам, работа над размещением иностранного контингента в Украине ведется, в частности, к ней присоединились страны Северной Европы и Балтии.

Зеленский отметил, что размещение такого контингента является частью гарантий безопасности, как и экономическая помощь и предоставление вооружений.

Президент добавил, что введение миротворцев зависит от того, какую роль будут играть США в этом процессе.

Украинский лидер пояснил, что у Украины и партнеров пока разное видение количества военных в таком контингенте.

"Вы знаете, как с каждой из договоренностей может быть разное видение. Главное, чтобы мы шли к позитиву, к устоявшемуся справедливому миру, к результату в любом случае", – заметил он.