Зеленський: Після війни збережу максимально необхідну кількість ЗСУ, попри миротворців
Президент Володимир Зеленський заявив, що після війни він у будь-якому разі збереже максимальний кількісний склад української армії, потрібний для захисту інтересів України, попри можливість введення миротворчого контингенту інших країн.
"Хоча я підкреслюю: як би то не було, ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. І тому саме з таких засад – що ми віримо в нашу армію і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки, – я збережу у будь-якому випадку максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", – заявив голова держави під час пресконференції.
За його словами, робота над розміщенням іноземного контингенту в Україні ведеться, зокрема, до неї доєдналися країни Північної Європи та Балтії.
Зеленський зазначив, що розміщення такого контингенту є частиною гарантій безпеки, як і економічна допомога та надання озброєнь.
Президент додав, що введення миротворців залежить від того, яку роль відіграватимуть США у цьому процесі.
Український лідер пояснив, що в України та партнерів поки що різне бачення щодо кількості військових у такому контингенті.
"Ви знаєте, як з кожною з домовленостей може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до сталого справедливого миру, до результату у будь-якому випадку", – зауважив він.
- 14 лютого Зеленський заявив, що до вступу України в НАТО країні необхідна армія чисельністю 1,5 млн осіб для ефективного протистояння Росії.
- 18 лютого британський прем'єр Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди.
- Того самого дня Макрон сказав, що Франція не готується відправляти війська в Україну, але, можливо, це буде в майбутньому гарантією безпеки.