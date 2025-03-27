Зеленський: ЗСУ – важлива частина майбутніх гарантій безпеки, Росія не буде диктувати чисельність
Збройні Сили України є важливою частиною майбутньої інфраструктури гарантій безпеки для України, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час пресконференції після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.
"Багато зараз уваги щодо майбутньої інфраструктури гарантій безпеки для України. Важлива частина цієї інфраструктури – наша армія, її фінансування, посилення", – зазначив український лідер.
За його словами, партнери ведуть над цим роботу й усі учасники зустрічі в Парижі наголосили, що Росія не може диктувати умови стосовно чисельності ЗСУ – ані зараз, ані в майбутньому.
"Ну, вони [росіяни] можуть там всередині своєї країни про щось говорити – це нецікаво. Але диктувати правила захисту України вони не можуть. І важливо, щоб у цьому напрямку у них не було підтримки", – наголосив Зеленський.
Президент додав, що окупанти не мають підтримки з цього питання у більшості країн Європи: "Принаймні вся коаліція, яка сьогодні збиралася, всі підтримують, що Україна повинна зберегти сильну армію – таку, яка сьогодні протидіє російській навалі".
Український лідер зауважив: важливо, аби таке ставлення було і в США – і тому у Парижі також передає такий сигнал і Штатам, і іншим країнам.
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