Зеленський: ЗСУ – важлива частина майбутніх гарантій безпеки, Росія не буде диктувати чисельність

Президент зауважив, що важливо, аби такої позиції дотримувалися не тільки більшість країн Європи, але й Сполучені Штати

Володимир Зеленський (Фото: TERESA SUAREZ / EPA)

Збройні Сили України є важливою частиною майбутньої інфраструктури гарантій безпеки для України, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час пресконференції після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.

"Багато зараз уваги щодо майбутньої інфраструктури гарантій безпеки для України. Важлива частина цієї інфраструктури – наша армія, її фінансування, посилення", – зазначив український лідер.

За його словами, партнери ведуть над цим роботу й усі учасники зустрічі в Парижі наголосили, що Росія не може диктувати умови стосовно чисельності ЗСУ – ані зараз, ані в майбутньому.

"Ну, вони [росіяни] можуть там всередині своєї країни про щось говорити – це нецікаво. Але диктувати правила захисту України вони не можуть. І важливо, щоб у цьому напрямку у них не було підтримки", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що окупанти не мають підтримки з цього питання у більшості країн Європи: "Принаймні вся коаліція, яка сьогодні збиралася, всі підтримують, що Україна повинна зберегти сильну армію – таку, яка сьогодні протидіє російській навалі".

Український лідер зауважив: важливо, аби таке ставлення було і в США – і тому у Парижі також передає такий сигнал і Штатам, і іншим країнам.