Очільники "коаліції охочих" вимагають від Росії відповідь щодо перемир'я – "так" або "ні"
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з британським колегою Девідом Леммі закликав Росію дати відповідь щодо тимчасового перемир'я з Україною, навіть якщо вона буде негативною. Про це повідомляє Associated Press.
"Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США. Чи це буде відповідь "так", чи "ні", але має бути швидка відповідь", – сказав він.
Барро переконаний, що російський диктатор Володимир Путін, на відміну від українців, не хоче миру. Про це, за словами міністра, свідчать удари РФ по критичній інфраструктурі України, а також оголошення призову додаткових 160 000 військових.
"Це найбільший призов за останні 14 років. Тож Путін точно не демонструє бажання до перемир’я і переговорів", – сказав він.
Леммі своєю чергою наголосив, що диктатор РФ продовжує "морочити голову", затягуючи війну.
"У той час як Путін мав би погодитися на припинення вогню, він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення. Це енергопостачання. Ми бачимо вас, Володимире Путіне. Ми знаємо, що ви робите", – підсумував очільник британського МЗС.
- 27 березня 2025 року президент Франції заявив, що європейські збройні сили, які можуть бути розгорнутими в Україні після підписання мирної угоди, мають "відповісти", якщо Росія знову почне агресію.
- Тоді ж він заявив, що до України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над зміцненням української армії. Прем'єр Британії Стармер пізніше оголосив, що до місії долучиться ще й Німеччина.
- 10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.