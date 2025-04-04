Очільники "коаліції охочих" вимагають від Росії відповідь щодо перемир'я – "так" або "ні"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Путін має дати швидку відповідь, чи погоджується він на перемир'я

Девід Леммі та Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції з британським колегою Девідом Леммі закликав Росію дати відповідь щодо тимчасового перемир'я з Україною, навіть якщо вона буде негативною. Про це повідомляє Associated Press.

"Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США. Чи це буде відповідь "так", чи "ні", але має бути швидка відповідь", – сказав він.

Барро переконаний, що російський диктатор Володимир Путін, на відміну від українців, не хоче миру. Про це, за словами міністра, свідчать удари РФ по критичній інфраструктурі України, а також оголошення призову додаткових 160 000 військових.

"Це найбільший призов за останні 14 років. Тож Путін точно не демонструє бажання до перемир’я і переговорів", – сказав він.

Леммі своєю чергою наголосив, що диктатор РФ продовжує "морочити голову", затягуючи війну.

"У той час як Путін мав би погодитися на припинення вогню, він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення. Це енергопостачання. Ми бачимо вас, Володимире Путіне. Ми знаємо, що ви робите", – підсумував очільник британського МЗС.