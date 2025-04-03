"Коаліція охочих" погодила, що хтось з лідерів Європи має поговорити з Путіним – Стубб
Александр Стубб (Фото: ЕРА/JASON ALDEN)

Члени "коаліції охочих" узгодили, що хоча б один європейський лідер має поговорити з Росією. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає фінський мовник MTV.

За словами Стубба, поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним має або Франція, або Велика Британія – обидві країни є лідерками "коаліції охочих".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон казав, що готовий говорити з Путіним, коли було зрозуміло, що "час настав".

"Я готовий говорити з президентом Путіним, коли ми вважатимемо, і з президентом Зеленським, і з нашими європейськими партнерами, що час настав. Зараз ми входимо у фазу дискусій і переговорів, які в певний момент повністю виправдають дискусії з перемовниками та лідерами", – сказав Макрон.

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