"Коаліція охочих" погодила, що хтось з лідерів Європи має поговорити з Путіним – Стубб

Президент Фінляндії розповів, що члени "коаліції охочих" вирішили, що або Британія, або Франція мають поговорити з РФ

Александр Стубб (Фото: ЕРА/JASON ALDEN)

Члени "коаліції охочих" узгодили, що хоча б один європейський лідер має поговорити з Росією. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає фінський мовник MTV.

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За словами Стубба, поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним має або Франція, або Велика Британія – обидві країни є лідерками "коаліції охочих".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон казав, що готовий говорити з Путіним, коли було зрозуміло, що "час настав".

"Я готовий говорити з президентом Путіним, коли ми вважатимемо, і з президентом Зеленським, і з нашими європейськими партнерами, що час настав. Зараз ми входимо у фазу дискусій і переговорів, які в певний момент повністю виправдають дискусії з перемовниками та лідерами", – сказав Макрон.

17 березня 2025 року повідомлялося, що до "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн. В уряді Британії розповіли деталі.

26 березня Зеленський прибув у Францію на переговори з Макроном.

27 березня президент Франції заявив, що європейські збройні сили, які можуть бути розгорнутими в Україні після підписання мирної угоди, мають "відповісти", якщо Росія знов почне агресію.