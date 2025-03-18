Шольц та Макрон відреагували на розмову Трампа з Путіним: Важливий перший крок

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото:EPA/CLEMENS BILAN)

Узгоджене президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним припинення атак може бути "важливим першим кроком" на шляху до миру. Таку думку озвучив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном в Берліні, передає Reuters.

Однак канцлер підкреслив, що наступним кроком має стати повне припинення вогню. Він зазначив, що згоден із тим, що метою всіх зусиль має бути справедливий і міцний мир для України.

"Оголошений заклик до припинення атак на енергетичну інфраструктуру може стати першим важливим кроком на цьому шляху. Те саме стосується ініціювання технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Наступним кроком має стати повне припинення вогню в Україні, причому якнайшвидше", – сказав Шольц.

Він зазначив, що разом із Макроном дотримується думки, що без України не може бути прийнято жодного рішення.

Також Шольц повідомив, що на 20 березня запланований п'ятий саміт лідерів Євросоюзу, тема якого – питання протистояння викликам війни.

"Україна може покластися на нас. Україна може покладатися на Європу. Ми не підведемо її. Проте підтримка США була і залишається незамінною. Ось чому так важливо, щоб Вашингтон також продовжував свою військову підтримку України", – підкреслив німецький канцлер.

Водночас президент Франції наголосив, що необхідним є "повністю дотримуване припинення вогню".

"Здійснюються перші кроки, але мета має залишатися незмінною: мати міцне, вимірюване та таке, що можна перевірити, припинення вогню, розпочати детальні і всеосяжні мирні переговори, які уможливлять встановлення міцного і тривалого миру і гарантій, що йдуть з ним разом. Це залишається нашою метою", – сказав він, передає Інтерфакс-Україна.

А одразу після закінчення діалогу між Трампом та Путіним він зазначив у соцмережі, що Європа та Франція мають продовжувати захищатися та озброюватися, щоб уникнути війни.