Шольц и Макрон отреагировали на разговор Трампа с Путиным: Важен первый шаг

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:EPA/CLEMENS BILAN)

Согласованное президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным прекращение атак может быть "важным первым шагом" на пути к миру. Такое мнение озвучил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине, сообщает Reuters.

Однако канцлер подчеркнул, что следующим шагом должно стать полное прекращение огня. Он отметил, что согласен с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и крепкий мир для Украины.

"Объявленный призыв к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым важным шагом на этом пути. То же самое касается инициирования технических переговоров по прекращению огня на море. Следующим шагом должно стать полное прекращение огня в Украине, причем как можно скорее", – сказал Шольц.

Он отметил, что вместе с Макроном придерживается мнения, что без Украины не может быть принято ни одно решение.

Также Шольц сообщил, что на 20 марта запланирован пятый саммит лидеров Евросоюза, тема которого – вопрос противостояния вызовам войны.

"Украина может положиться на нас. Украина может полагаться на Европу. Мы не подведем ее. Однако поддержка США была и остается незаменимой. Вот почему так важно, чтобы Вашингтон также продолжал свою военную поддержку Украины", – подчеркнул немецкий канцлер.

В то же время президент Франции подчеркнул, что необходимо "полностью соблюдаемое прекращение огня".

"Делаются первые шаги, но цель должна оставаться неизменной: иметь крепкое, измеряемое и проверяемое, прекращение огня, начать детальные и всеобъемлющие мирные переговоры, которые сделают возможным установление крепкого и длительного мира и гарантий, идущих с ним вместе. Это остается нашей целью", – сказал он, передает Интерфакс-Украина.

А сразу после окончания диалога между Трампом и Путиным он отметил в соцсети, что Европа и Франция должны продолжать защищаться и вооружаться во избежание войны.