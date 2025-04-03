"Коалиция желающих" решила, что кто-то из Европы должен поговорить с Путиным – Стубб
Александр Стубб (Фото: ЕРА/JASON ALDEN)

Члены "коалиции желающих" согласовали, что хотя бы один европейский лидер должен поговорить с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает финский вещатель MTV.

По словам Стубба, поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна либо Франция, либо Великобритания – обе страны являются лидерами "коалиции желающих".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что готов говорить с Путиным, когда было понятно, что "время пришло".

"Я готов говорить с президентом Путиным, если мы будем считать, и с президентом Зеленским , и с нашими европейскими партнерами, что пришло время. Сейчас мы входим в фазу дискуссий и переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами", – сказал Макрон.

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