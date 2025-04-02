Стало відомо, де і коли відбудеться нова зустріч "коаліції охочих"
Джон Гілі (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Делегація Великої Британії при НАТО анонсувала нове засідання "коаліції охочих", яка цього разу відбудеться у Брюсселі. Про це йдеться у дописі представництва у X.

"10 квітня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню проведуть зустріч "коаліції охочих" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", – повідомляється в анонсі.

Делегація Великої Британії при НАТО також оголосила, що 11 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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