Стало известно, где и когда состоится новая встреча "коалиции желающих"

10 и 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут заседания "коалиции желающих" и "Рамштайн"

Джон Хили (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Делегация Великобритании при НАТО анонсировала новое заседание "коалиции желающих", которое в этот раз состоится в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении представительства в X.

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – сообщается в анонсе.

Делегация Великобритании при НАТО также объявила, что 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".