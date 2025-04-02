Стало известно, где и когда состоится новая встреча "коалиции желающих"
Делегация Великобритании при НАТО анонсировала новое заседание "коалиции желающих", которое в этот раз состоится в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении представительства в X.
"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", – сообщается в анонсе.
Делегация Великобритании при НАТО также объявила, что 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
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