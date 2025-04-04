Главы "коалиции желающих" требуют от России ответа на перемирие – "да" или "нет"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Путин должен дать быстрый ответ, соглашается ли он на перемирие

Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лэмми призвал Россию дать ответ о временном перемирии с Украиной, даже если он будет отрицательным. Об этом сообщает Associated Press.

"Сейчас Россия должна дать ответ на предложение США. Будет это ответ "да" или "нет", но должен быть быстрый ответ", – сказал он.

Барро убежден, что российский диктатор Владимир Путин, в отличие от украинцев, не хочет мира. Об этом, по словам министра, свидетельствуют удары РФ по критической инфраструктуре Украины, а также оглашение призыва дополнительных 160 000 военных.

"Это самый большой призыв за последние 14 лет. Путин точно не демонстрирует желание к перемирию и переговорам", – сказал он.

Лэмми в свою очередь подчеркнул, что диктатор РФ продолжает "морочить голову", затягивая войну.

"В то время как Путин должен согласиться на прекращение огня, он продолжает бомбить Украину. Это гражданское население. Это энергоснабжение. Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете", – подытожил глава британского МИД.