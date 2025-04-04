В Польше назвали охрану своих земель лучшим вкладом в НАТО, Украину и военные контингенты

Министр иностранных дел Сикорский напомнил, что почти 100% помощи Украине проходит через Польшу

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Охрана территории Польши – это лучшее, что Варшава может сделать как для НАТО, так и для Украины и будущего военного контингента. Об этом польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил Суспільному в контексте вовлеченности его страны в "коалицию желающих".

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Сикорский напомнил, что Польша имеет более 600 километров государственной границы с Беларусью и РФ – и соответственно должна защищать свои границы и воздушное пространство от потенциальных атак.

Министр отметил, что почти 100% военной помощи Запада идет через Польшу, и этот хаб нужно укомплектовать и защитить.

"Наше воздушное пространство, а значит и воздушное пространство хаба, также находится под угрозой российских беспилотников и ракет", – пояснил чиновник.

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В то же время Сикорский заявил, что, несмотря на ориентацию на внутреннюю безопасность, Варшава все равно участвует в переговорах о военном контингенте и входит в "коалицию желающих".

"Помните, что она будет активирована только тогда, когда будет не просто временное перемирие, а настоящий мир. А Польша является жизненно важным центром поддержки Украины", – отметил чиновник.

Ранее министр заявлял, что отправка войск Польши в Украину даст повод пропаганде РФ заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.