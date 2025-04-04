В Польше назвали охрану своих земель лучшим вкладом в НАТО, Украину и военные контингенты
Охрана территории Польши – это лучшее, что Варшава может сделать как для НАТО, так и для Украины и будущего военного контингента. Об этом польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил Суспільному в контексте вовлеченности его страны в "коалицию желающих".
Сикорский напомнил, что Польша имеет более 600 километров государственной границы с Беларусью и РФ – и соответственно должна защищать свои границы и воздушное пространство от потенциальных атак.
Министр отметил, что почти 100% военной помощи Запада идет через Польшу, и этот хаб нужно укомплектовать и защитить.
"Наше воздушное пространство, а значит и воздушное пространство хаба, также находится под угрозой российских беспилотников и ракет", – пояснил чиновник.
В то же время Сикорский заявил, что, несмотря на ориентацию на внутреннюю безопасность, Варшава все равно участвует в переговорах о военном контингенте и входит в "коалицию желающих".
"Помните, что она будет активирована только тогда, когда будет не просто временное перемирие, а настоящий мир. А Польша является жизненно важным центром поддержки Украины", – отметил чиновник.
Ранее министр заявлял, что отправка войск Польши в Украину даст повод пропаганде РФ заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.
- 28 марта Зеленский сообщил, что представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу по размещению военных контингентов в Украине после завершения войны.
- 4 апреля в Киеве стартовали встречи представителей Украины, Франции и Великобритании по размещению военного контингента после окончания войны.