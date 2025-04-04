Начались встречи по размещению иностранного военного контингента в Украине – Суспільне
Европейские солдаты (Фото: depositphotos.com)

В Киеве стартовали встречи представителей Украины, Франции и Великобритании касательно размещения военного контингента. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на собеседника в дипломатических кругах.

По информации источника, встречи будут проходить на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, а британскую – адмирал Энтони Радакин.

На протяжении дня у них будет ряд встреч с украинскими военными. Также запланирована встреча Буркхарда и Радакина с президентом Владимиром Зеленским.

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