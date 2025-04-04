Начались встречи по размещению иностранного военного контингента в Украине – Суспільне
В Киеве стартовали встречи представителей Украины, Франции и Великобритании касательно размещения военного контингента. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на собеседника в дипломатических кругах.
По информации источника, встречи будут проходить на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхард, а британскую – адмирал Энтони Радакин.
На протяжении дня у них будет ряд встреч с украинскими военными. Также запланирована встреча Буркхарда и Радакина с президентом Владимиром Зеленским.
- Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для её безопасности в случае прекращения огня.
- Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.
- Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине.
- 27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих".
- После встречи Зеленский пригласил союзников в Украину создать план её работы.