Почалися зустрічі щодо розміщення іноземного військового контингенту в Україні – Суспільне

До Києва прибули французький генерал Тьєррі Буркхардт і британський адмірал Ентоні Радакін, пишуть журналісти

Європейські солдати (Фото: depositphotos.com)

У Києві стартували зустрічі представників України, Франції та Великої Британії щодо розміщення військового контингенту. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на співрозмовника в дипломатичних колах.

За інформацією джерела, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, а британську – адмірал Ентоні Радакін.

Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими. Також заплановано зустріч Буркхардта та Радакіна з президентом Володимиром Зеленським.