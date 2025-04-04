Почалися зустрічі щодо розміщення іноземного військового контингенту в Україні – Суспільне
У Києві стартували зустрічі представників України, Франції та Великої Британії щодо розміщення військового контингенту. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на співрозмовника в дипломатичних колах.
За інформацією джерела, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, а британську – адмірал Ентоні Радакін.
Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими. Також заплановано зустріч Буркхардта та Радакіна з президентом Володимиром Зеленським.
- Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для її безпеки у разі припинення вогню.
- Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.
- 27 березня в Парижі пройшов саміт "коаліції охочих".
- Після зустрічі Зеленський запросив союзників до України, щоб створити план її роботи.