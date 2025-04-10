Россия ударила беспилотниками по Киеву и Николаеву, есть раненые – фото

Россия ударила беспилотниками по Киеву и Николаеву, есть раненые – фотодополнено
В ночь на 10 апреля российские беспилотники атаковали Киев и Николаев. В Николаеве двое человек госпитализированы.
Как сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким , в результате атаки "шахедов" в городе возникли два пожара.
Пострадали несколько человек. Двое раненых госпитализировали, другим оказана медицинская помощь на месте.
В Киеве, по данным Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в Голосеевском районе города. Загорелось нежилое здание.
Также в Дарницком районе в результате падения обломков разрушен частный дом. Предварительно известно, что в здании заблокирован человек.
ДОПОЛНЕНО В 07:30. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожена одна из хозяйственных построек.
Две женщины обратились за помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая — множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации.
В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.
- С вечера 7 апреля и в ночь на 8-го Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" и атаковала Украину 46 беспилотниками, из-за этого пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
- В ночь на 9 апреля Россия массово атаковала беспилотниками Днепр, Краматорск и Харьков. Погибших нет, пострадали 20 человек.