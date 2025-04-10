Россия ударила беспилотниками по Киеву и Николаеву, есть раненые – фото

В результате атаки в городах возникли пожары

Последствия атаки БпЛА на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 10 апреля российские беспилотники атаковали Киев и Николаев. В Николаеве двое человек госпитализированы.

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Как сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким , в результате атаки "шахедов" в городе возникли два пожара.

Пострадали несколько человек. Двое раненых госпитализировали, другим оказана медицинская помощь на месте.

В Киеве, по данным Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в Голосеевском районе города. Загорелось нежилое здание.

Также в Дарницком районе в результате падения обломков разрушен частный дом. Предварительно известно, что в здании заблокирован человек.

ДОПОЛНЕНО В 07:30. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в Дарницком районе были повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожена одна из хозяйственных построек.

Две женщины обратились за помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая — множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складского помещения.

Киев (Фото: ГСЧС)

Киев (Фото: ГСЧС)

Киев (Фото: ГСЧС)

Киев (Фото: ГСЧС)