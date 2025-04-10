Росія атакувала Нікополь дроном-камікадзе, серед поранених "важкий" підліток – фото

Наслідки атаки по Нікополю (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Росія вдарила дроном-камікадзе по Нікополю вдень 10 квітня. Відомо про 12 постраждалих, серед них підліток, повідомили мер міста Олександр Саюк та голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що серед потерпілих 16-річний хлопець, який перебуває у важкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Внаслідок атаки ворога пошкоджений гуртожиток та п'ять авто. Обстеження території продовжується.