Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе, среди раненых "тяжелый" подросток – фото

В результате атаки повреждены авто и жилой дом

Последствия атаки по Никополю (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Россия ударила дроном-камикадзе по Никополю днем 10 апреля. Известно о 12 пострадавших, среди них подросток, сообщили мэр города Александр Саюк и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Отмечается, что среди пострадавших 16-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате атаки врага повреждено общежитие и пять авто. Обследование территории продолжается.