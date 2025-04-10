Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе, среди раненых "тяжелый" подросток – фото
Россия ударила дроном-камикадзе по Никополю днем 10 апреля. Известно о 12 пострадавших, среди них подросток, сообщили мэр города Александр Саюк и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Отмечается, что среди пострадавших 16-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В результате атаки врага повреждено общежитие и пять авто. Обследование территории продолжается.
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