Россия ударила по Днепру ракетой, возник масштабный пожар. Есть погибший

Россия ударила по Днепру ракетой, возник масштабный пожар. Есть погибшийдополнено
Днем 10 апреля Россия ударила по Днепру ракетой. В результате атаки есть пострадавшие и жертвы, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По предварительным данным, три человека пострадали в результате вражеского удара, 42-летний мужчина погиб. На территории гражданского объекта есть разрушения, также возник масштабный пожар, отметил Лысак.
"Все детали выясняем... Соболезнования родным и близким", – написал глава ОВА.
В 16:04 Воздушные Силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.
ДОПОЛНЕНО В 18:00. В больнице находятся трое пострадавших – 55-летняя женщина и мужчины 52 лет. Все они в состоянии средней тяжести, сообщил Лысак.
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