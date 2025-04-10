Россия ударила по Днепру ракетой, возник масштабный пожар. Есть погибший

Взрыв (Иллюстративный фото)

Днем 10 апреля Россия ударила по Днепру ракетой. В результате атаки есть пострадавшие и жертвы, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По предварительным данным, три человека пострадали в результате вражеского удара, 42-летний мужчина погиб. На территории гражданского объекта есть разрушения, также возник масштабный пожар, отметил Лысак.

"Все детали выясняем... Соболезнования родным и близким", – написал глава ОВА.

В 16:04 Воздушные Силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра.

ДОПОЛНЕНО В 18:00. В больнице находятся трое пострадавших – 55-летняя женщина и мужчины 52 лет. Все они в состоянии средней тяжести, сообщил Лысак.