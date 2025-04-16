Росіяни атакували Дніпро дронами: є загиблі та 16 поранених, зокрема троє дітей

Суспільне пише про перебої зі світлом у деяких районах міста

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У середу, 16 квітня, росіяни масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками, унаслідок чого є постраждалі. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, у місті через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджено будинки.

За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.

Лисак додав, що всі дані уточнюються. Він закликав подбати про безпеку, адже загроза БпЛА зберігається.

Суспільне писало, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Кореспонденти повідомили про перебої зі світлом у деяких районах обласного центру.

Згодом Лисак уточнив, що пошкоджено будинки, заклади освіти та культури, а також автомобілі.

"Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі", – написав він.

ДОПОВНЕНО О 23:34. Глава ОВА повідомив, що росіяни вбили у Дніпрі молоду дівчину. Ще сім людей, попередньо, постраждали.

Серед них – дев’ятимісячна дівчинка. Стан дитини задовільний, лікарі надали допомогу на місці.

ДОПОВНЕНО О 23:50. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти пошкодили купу цивільних будівель. Також зафіксовано влучання "шахеда" за 100 метрів від будівлі мерії.

Філатов додав, що росіяни, серед іншого, пошкодили магазин його дружини.

ДОПОВНЕНО О 23:58. Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до двох. Друга жертва – жінка старшого віку.

Відомо про 16 постраждалих. Серед травмованих троє дітей. Окрім дев’ятимісячної дівчинки, хлопці шести та 11 років. Вони у задовільному стані.

До лікарень доставили п'ятьох людей, їм надають меддопомогу.