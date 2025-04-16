Росія завдала ракетного удару по Ізюму: є постраждалі та пошкодження

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей, їх ушпиталили

Олег Синєгубов (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в середу, 16 квітня, росіяни завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у результаті ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Їх ушпиталили.

Також, за попередніми даними, пошкоджено приватний будинок.

Суспільне з посиланням на заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна повідомляло, що в місті було чутно чотири вибухи.

13 квітня 2025 року росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Куп'янську, вбивши двох людей.

14 квітня Росія завдала дронового удару по Харкову, на місці влучання почалася пожежа.