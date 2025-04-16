Росія завдала ракетного удару по Ізюму: є постраждалі та пошкодження
Увечері в середу, 16 квітня, росіяни завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, у результаті ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Їх ушпиталили.
Також, за попередніми даними, пошкоджено приватний будинок.
Суспільне з посиланням на заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна повідомляло, що в місті було чутно чотири вибухи.
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