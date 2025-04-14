Росія атакувала Харків БпЛА: є влучання, горить склад з їжею – фото, відео

Росія атакувала Харків БпЛА: є влучання, горить склад з їжею – фото, відеодоповнено
Рано-вранці 14 квітня Росія завдала дронового удару по Харкову, на місці влучання почалася пожежа. Про це повідомив мер Ігор Терехов.
О 05:32 він написав, що у Харкові пролунав вибух, над містом було зафіксовано ворожий БпЛА.
Згодом стало відомо, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі.
Загорілися складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі – 1000 кв. м.
Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо, минуло без жертв та постраждалих.
ДОПОВНЕНО О 10:45. Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що внаслідок влучання російського БпЛА в складське приміщення виникла пожежа площею понад 1600 кв. м, її вже локалізовано. Рятувальники продовжують гасіння полум’я і розбирають завали.
Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки.
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