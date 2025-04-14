Росія атакувала Харків БпЛА: є влучання, горить склад з їжею – фото, відео

Фото: ДСНС

Рано-вранці 14 квітня Росія завдала дронового удару по Харкову, на місці влучання почалася пожежа. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

О 05:32 він написав, що у Харкові пролунав вибух, над містом було зафіксовано ворожий БпЛА.

Згодом стало відомо, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі.

Загорілися складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі – 1000 кв. м.

Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо, минуло без жертв та постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 10:45. Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що внаслідок влучання російського БпЛА в складське приміщення виникла пожежа площею понад 1600 кв. м, її вже локалізовано. Рятувальники продовжують гасіння полум’я і розбирають завали.

Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки.