Росіяни атакували Одесу дронами – є постраждалі та пошкодження

Через удар пошкоджена цивільна інфраструктура та машини, є займання

Ілюстративне фото: Depositphotos

Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками – постраждали п'ятеро людей. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

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Попередньо було відомо про чотирьох постраждалих

Через удар пошкоджена цивільна інфраструктура та машини, є займання.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, зазначив Кіпер.

Повітряна тривога в Одесі тривала годину з 21:48. Під час російської атаки у місті було чути вибухи.

ОНОВЛЕНО. За уточненою інформацією, постраждали п'ятеро людей: вони отримали осколкові поранення та опіки. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу, зазначив Кіпер.