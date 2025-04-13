Росіяни атакували Одесу дронами – є постраждалі та пошкодження

Росіяни атакували Одесу дронами – є постраждалі та пошкодженняоновлено
Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками – постраждали п'ятеро людей. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
Попередньо було відомо про чотирьох постраждалих
Через удар пошкоджена цивільна інфраструктура та машини, є займання.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, зазначив Кіпер.
Повітряна тривога в Одесі тривала годину з 21:48. Під час російської атаки у місті було чути вибухи.
ОНОВЛЕНО. За уточненою інформацією, постраждали п'ятеро людей: вони отримали осколкові поранення та опіки. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу, зазначив Кіпер.
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