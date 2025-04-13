Росіяни знову вдарили по лікарні на Чернігівщині – поранено медсестру, є руйнування
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса

На Чернігівщині росіяни знову обстріляли міську лікарню у Семенівці – поранена медсестра, є руйнування. Про це повідомив голова обладміністрації В'ячеслав Чаус.

Окупанти били по медичному закладу ударними дронами – пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення.

Чаус зауважив, що це не перший удар РФ по цій лікарні.

Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса
Фото: Telegram В'ячеслава Чауса

Семенівка – місто у Чернігівській області, розташоване на відстані близько 10 кілометрів від російсько-українського кордону.

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