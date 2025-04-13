Россияне снова ударили по больнице на Черниговщине – ранена медсестра, есть разрушения
В Черниговской области россияне снова обстреляли городскую больницу в Семеновке – ранена медсестра, есть разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
Оккупанты били по медицинскому учреждению ударными дронами – повреждены реанимационное и стоматологическое отделение.
Чаус отметил, что это не первый удар РФ по этой больнице.
Семеновка – город в Черниговской области, расположенный на расстоянии около 10 километров от российско-украинской границы.
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