Россияне снова ударили по больнице на Черниговщине – ранена медсестра, есть разрушения
Фото: Telegram Вячеслава Чауса

В Черниговской области россияне снова обстреляли городскую больницу в Семеновке – ранена медсестра, есть разрушения. Об этом сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Оккупанты били по медицинскому учреждению ударными дронами – повреждены реанимационное и стоматологическое отделение.

Чаус отметил, что это не первый удар РФ по этой больнице.

Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса
Фото: Telegram Вячеслава Чауса

Семеновка – город в Черниговской области, расположенный на расстоянии около 10 километров от российско-украинской границы.

  • Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмана. Известно о гибели 34 человек, из них два ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей.
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