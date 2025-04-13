Россияне ударили из РСЗО по Купянску – погибли два человека

Из-за атаки две женщины погибли во дворе пятиэтажного дома

Фото: Telegram Олега Синегубова

Россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Купянску – погибли два человека, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Из-за атаки две женщины погибли во дворе пятиэтажного дома.

Также вспыхнули конструктивные элементы гаража на площади 10 квадратных метров.

Россияне регулярно атакуют Купянск. В частности, 12 апреля РФ ударила управляемой авиабомбой по частному дому в городе – сначала было известно о четырех пострадавших, впоследствии из-под завалов спасли еще одного человека.