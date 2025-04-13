Россияне ударили из РСЗО по Купянску – погибли два человека
Россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Купянску – погибли два человека, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Из-за атаки две женщины погибли во дворе пятиэтажного дома.
Также вспыхнули конструктивные элементы гаража на площади 10 квадратных метров.
Россияне регулярно атакуют Купянск. В частности, 12 апреля РФ ударила управляемой авиабомбой по частному дому в городе – сначала было известно о четырех пострадавших, впоследствии из-под завалов спасли еще одного человека.
- 13 апреля Россия нанесла два ракетных удара по Сумам в 10:15. В городе разрушено здание, в котором размещался региональный Центр защиты прав человека – представительство омбудсмана. Известно о гибели 32 человек, из них два ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей.
- Министр иностранных дел Сибига подчеркнул, что Украина передала детали российского военного преступления международным организациям и союзникам.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей.