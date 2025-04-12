Россияне ударили КАБом по Купянску: четверо пострадавших, под завалами могут быть люди

Россияне ударили КАБом по Купянску: четверо пострадавших, под завалами могут быть людиобновлено
В Харьковской области россияне ударили управляемой авиабомбой по частному дому в Купянске – пострадали четыре человека, под завалами могут находиться еще трое. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
"Купянск под плотными вражескими обстрелами", – написал он в 19:35.
По его данным, около 18:20 захватчики ударили КАБом по частному дому – пострадали 25-летняя женщина, 26-летний мужчина, 52-летняя и 73-летняя женщина.
По предварительным данным, под завалами могут находиться еще три человека.
ОБНОВЛЕНО. Областная прокуратура сообщила, что россияне дважды атаковали Купянск. Около 17:30 захватчики обстреляли город предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" – повреждены многоквартирные дома, обошлось без пострадавших.
Менее чем через час РФ нанесла авиаудар по Купянску – под прицелом были частные жилые дома. Две женщины и двое мужчин были доставлены в больницу со взрывными ранениями. Еще одна жительница 52 лет испытала острый шок, медики оказали ей помощь на месте.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
Россияне регулярно атакуют Купянск, в частности, 6 апреля оккупанты ударили КАБом по многоэтажке, пострадали два человека.
- Под утро 12 апреля Россия атаковала дронами Украину. В Киеве и Харькове есть пострадавшие, возникли пожары.
- В ночь на субботу (с вечера пятницы, 11 апреля) Россия запустила по Украине 88 ударных беспилотников разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 БпЛА, в нескольких регионах ликвидируют последствия атаки.
- Из-за российских атак Херсонской области погиб человек, двое раненых, под ударом оказалось медицинское учреждение.