РФ ударила по Константиновке: среди пострадавших ребенок, чья семья вернулась из эвакуации

Из-за атак оккупантов погиб один человек, двое раненых

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Россияне ударили по Константиновке – погиб один человек, двое ранены. Среди пострадавших – ребенок, чья семья вернулась из эвакуации. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

Девятилетняя девочка получила осколочное ранение по месту жительства. Областная прокуратура указывает, что у нее минно-взрывная травма, осколочное ранение и перелом ноги.

По словам Филашкина, раньше ребенка вместе с семьей эвакуировали в более безопасную область, но в марте семья вернулась в город.

"В очередной раз призываю всех дончан, а особенно родителей: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно! Сохраните жизнь себе и своим детям!" – отметил чиновник.

Также в Константиновке повреждены восемь частных домов, три админздания, магазин и линия электропередач,

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Облпрокуратура сообщила, что около 10:30 оккупанты нанесли два авиаудара по городу. Была ранена женщина – у нее диагностирована минно-взрывная травма, перелом и ссадины, пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Менее чем через час после этого захватчики ударили по частному сектору – из-за обстрела от травм, несовместимых с жизнью, погибла 83-летняя женщина.

По предварительным данным, оккупанты использовали авиабомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который увеличивает дальность их применения на десятки километров. Такие бомбы имеют осколочно-фугасную боевую часть весом 99 килограммов.

Через два часа оккупанты ударили по Константиновке из ствольной артиллерии – во время этого и была ранена девятилетняя девочка.

После российских атак правоохранители начали расследование по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Константиновка – город в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на расстоянии около восьми километров от линии фронта.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate