От ракетной атаки РФ по Киеву пострадали телеканалы Freeдом и "Дом" – фото

Последствия российской атаки по Киеву (Фото: Freeдом)

В ночь на 6 апреля в результате российской ракетной атаки по Киеву значительные разрушения получили здания, в которых были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ"). Пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал Freeдом.

В результате удара баллистики пострадали помещения, в которых структуры ГП МПИУ работали после предыдущих российских обстрелов 12 февраля.

В частности, разрушен новый ньюзрум телеканала Freeдом. Также повреждены помещения, в которых работали международная редакция (диджитал-платформы UATV English, Gaze, UATV, UATV Arabic, UATV Português), редакция телеканала "Дом", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал-редакции.

Как сообщили на телеканале, в здании бизнес-центра, где размещались каналы государственного иновещания, разрушены три верхних этажа, рядом со зданием огромная воронка, нижние этажи также существенно пострадали и пока не пригодны к работе.

"Это уже вторая атака менее чем за два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела", – сообщила генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин.

Сейчас Freeдом продолжает вещать из резервной студии.