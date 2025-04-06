От ракетной атаки РФ по Киеву пострадали телеканалы Freeдом и "Дом" – фото
В ночь на 6 апреля в результате российской ракетной атаки по Киеву значительные разрушения получили здания, в которых были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ"). Пострадавших нет. Об этом сообщает телеканал Freeдом.
В результате удара баллистики пострадали помещения, в которых структуры ГП МПИУ работали после предыдущих российских обстрелов 12 февраля.
В частности, разрушен новый ньюзрум телеканала Freeдом. Также повреждены помещения, в которых работали международная редакция (диджитал-платформы UATV English, Gaze, UATV, UATV Arabic, UATV Português), редакция телеканала "Дом", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал-редакции.
Как сообщили на телеканале, в здании бизнес-центра, где размещались каналы государственного иновещания, разрушены три верхних этажа, рядом со зданием огромная воронка, нижние этажи также существенно пострадали и пока не пригодны к работе.
"Это уже вторая атака менее чем за два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела", – сообщила генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин.
Сейчас Freeдом продолжает вещать из резервной студии.
- В ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами , есть последствия в трех районах.
- Один человек погиб , пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
- Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк уточнила направление , откуда происходила ракетная атака 6 апреля на Украину после критики Зеленского. Она написала, что ракеты летели "со стороны России".
- В ночь на 6 апреля РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей Украины.