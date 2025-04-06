Від ракетної атаки РФ по Києву постраждали телеканали Freeдом та "Дім" – фото

Наслідки російської атаки по Києву (Фото: Freeдом)

В ніч проти 6 квітня внаслідок російської ракетної атаки по Києву значних руйнувань зазнали будівлі, в яких були розміщені редакції каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (ДП "МПІУ"). Постраждалих немає. Про це повідомляє телеканал Freeдом.

Внаслідок удару балістикою постраждали приміщення, в яких структури ДП "МПІУ" працювали після попереднього російського обстрілу 12 лютого.

Зокрема, зруйновано новий ньюзрум телеканалу Freeдом. Також пошкоджено приміщення, в яких працювали міжнародна редакція (діджитал-платформи UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакція телеканалу "Дім", ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал-редакції.

Як повідомили на телеканалі, у будівлі бізнес-центру, де розташовувались канали державного іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, поруч з будівлею величезна вирва, нижні поверхи також суттєво постраждали й наразі непридатні до роботи.

"Це вже друга атака менше ніж за два місяці. Зараз фактично зруйновані саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби, і куди ми перевели частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу ", — повідомила генеральна директорка ДП "МПІУ" Юлія Бін.

Наразі Freeдом продовжує мовити з резервної студії.