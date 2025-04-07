Росіяни вдарили по Костянтинівці: серед постраждалих дитина, чия родина повернулася з евакуації
Росіяни вдарили по Костянтинівці – загинула одна людина, двоє поранено. Серед постраждалих – дитина, чия родина повернулася з евакуації. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
Дев'ятирічна дівчинка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Обласна прокуратура вказує, що в неї мінно-вибухова травма, осколкове поранення та перелам ноги.
За словами Філашкіна, раніше дитину разом з сім'єю евакуювали до більш безпечної області, але у березні родина повернулася до міста.
"Вкотре закликаю всіх донеччан, а особливо батьків: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! Збережіть життя собі і своїм дітям!" – зауважив чиновник.
Також у Костянтинівці пошкоджено вісім приватних будинків, три адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач,
Облпрокуратура повідомила, що близько 10:30 окупанти завдали двох авіаударів по місту. Було поранено жінку – в неї діагностовано мінно-вибухову травму, перелам та садна, постраждалій надали медичну допомогу.
Менш ніж за годину після цього загарбники вдарили по приватному сектору – через обстріл від травм, несумісних з життям, загинула 83-річна жінка.
За попередніми даними, окупанти використали авіабомби ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК), який збільшує дальність їх застосування на десятки кілометрів. Такі бомби мають осколково-фугасну бойову частину вагою 99 кілограмів.
Через дві години окупанти вдарили по Костянтинівці зі ствольної артилерії – під час цього й було поранено дев'ятирічну дівчинку.
Після російських атак правоохоронці розпочали розслідування за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Костянтинівка – місто у Краматорському районі Донецької області, що розташоване на відстані близько восьми кілометрів від лінії фронту.
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