Россия ударила дронами по Киеву и Харькову – есть пострадавшие, возникли пожары

Дрон "шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Под утро 12 апреля Россия атаковала дронами Украину. В Киеве и Харькове есть пострадавшие, возникли пожары, сообщили городские власти.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал столицу около 04:30, в городе работали Силы противовоздушной обороны, возникли пожары. На места выехали экстренные службы.

Так, в Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА возникли два пожара в разных местах, в одном из них горят нежилые помещения. По состоянию на 05:05 сообщалось о двух пострадавших в этом районе, медики оказали помощь.

Также пожар возник в Дарницком районе – был разрушен и загорелся частный дом в результате падения обломков дрона. Информация о пострадавших не поступала.

Также враг нанес три удара дронами по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов. Два удара пришлись на Немышлянский район, отметил он.

"На данную минуту есть один пострадавший от прилетов "шахедов" по Харькову. Состояние, предварительно, легкое", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 06:48. В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки в Святошинском районе и показали кадры с места.

По одному адресу горит складское одноэтажное здание на площади 1500 кв. м. В 06:22 пожар удалось локализовать.

По другому адресу – пожар в двух складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются.