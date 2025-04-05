Россияне атаковали Киев дронами: в одном из районов возник пожар из-за падения обломков

Информация о пострадавших не поступала, уточнили в городской военной администрации

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 5 апреля оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками, зафиксировано падение обломков в одном из районов. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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В 02:15 стало известно о падении обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе, недалеко от черты города.

Впоследствии в КГВА уточнили, что из-за падения обломков возник пожар.

"На месте работают пожарные. Работы по тушению завершены. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в столице длилась более часа – с 01:28 до – 02:36.

В ночь на 23 марта 2025 года российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего погибли три человека, среди них – пятилетний ребенок.

24 марта сообщалось, что российский БпЛА попал в здание в Киеве, где размещались рабочий офис команды Ассоциации агровольтаики Украины и лаборатория ее партнера.