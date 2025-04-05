Росіяни атакували Київ дронами: в одному з районів виникла пожежа через падіння уламків

Інформація про постраждалих не надходила, уточнили в міській військовій адміністрації

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 5 квітня окупанти атакували Київ ударними безпілотниками, зафіксовано падіння уламків в одному з районів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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О 02:15 стало відомо про падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Деснянському районі, неподалік межі міста.

Згодом в КМВА уточнили, що через падіння уламків виникла пожежа.

"На місці працюють пожежники. Роботи з гасіння завершено. Пожежу ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Повітряна тривога в столиці тривала понад годину – від 01:28 до – 02:36.

У ніч проти 23 березня 2025 року російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого загинули троє людей, серед них – п’ятирічна дитина.

24 березня повідомлялося, що російський БпЛА влучив у будівлю в Києві, де розміщувалися робочий офіс команди Асоціації агровольтаїки України та лабораторія її партнера.