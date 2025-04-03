Россия атакует Харьков "шахедами": есть погибший и почти два десятка раненых

Россия атакует Харьков "шахедами": есть погибший и почти два десятка раненыхдополнено
Вечером в четверг, 3 апреля, Россия снова атакует Харьков ударными беспилотниками, есть попадания в дома. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В 21:58 он заявил, что известно о двух ударах по городу, в том числе по Новобаварскому району.
"Есть попадание по двухэтажному дому – на месте большой пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие", – впоследствии написал Терехов.
В 22:24 мэр города заявил, что есть попадание вражеского дрона в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе дети.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины призвали жителей Харькова находиться в укрытиях – угроза ударных БпЛА продолжается.
Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате попадания вражеских БпЛА в Новобаварском районе вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.
Информация о пострадавших уточняется, добавил он.
ДОПОЛНЕНО В 23:00. Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадали 11 человек. Среди травмированных – один ребенок.
Терехов уточнил, что по состоянию на 23:01 количество пострадавших увеличилось до 12 человек.
ДОПОЛНЕНО В 23:28. Терехов заявил, что из-за российской атаки есть один погибший в Новобаварском районе.
Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 17 человек.
- В ночь на 2 апреля Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки, по предварительным данным, пострадали восемь человек, погибших нет.
- Днем того же дня оккупанты попали ударным БпЛА в многоэтажку. Пострадали пять человек.
- В ночь на 3 апреля оккупанты за 40 минут нанесли 14 ударов по Харькову.