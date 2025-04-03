Россия атакует Харьков "шахедами": есть погибший и почти два десятка раненых

По предварительной информации мэра Харькова, есть пострадавшие, в том числе дети

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

Вечером в четверг, 3 апреля, Россия снова атакует Харьков ударными беспилотниками, есть попадания в дома. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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В 21:58 он заявил, что известно о двух ударах по городу, в том числе по Новобаварскому району.

"Есть попадание по двухэтажному дому – на месте большой пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие", – впоследствии написал Терехов.

В 22:24 мэр города заявил, что есть попадание вражеского дрона в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе дети.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины призвали жителей Харькова находиться в укрытиях – угроза ударных БпЛА продолжается.

Впоследствии глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате попадания вражеских БпЛА в Новобаварском районе вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.

Информация о пострадавших уточняется, добавил он.

ДОПОЛНЕНО В 23:00. Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадали 11 человек. Среди травмированных – один ребенок.

Терехов уточнил, что по состоянию на 23:01 количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

ДОПОЛНЕНО В 23:28. Терехов заявил, что из-за российской атаки есть один погибший в Новобаварском районе.

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 17 человек.