Росія атакує Харків "шахедами": є загиблі та майже три десятки поранених

За попередньою інформацією мера Харкова, є постраждалі, зокрема діти

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Увечері в четвер, 3 квітня, Росія знову атакує Харків ударними безпілотниками, є влучання в будинки. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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О 21:58 він заявив, що відомо про два удари по місту, зокрема по Новобаварському району.

"Є влучання по двоповерховому будинку – на місці велика пожежа. Попередньо, є постраждалі", – згодом написав Терехов.

О 22:24 мер міста заявив, що є влучання ворожого дрона у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі, зокрема діти.

Повітряні сили Збройних Сил України закликали мешканців Харкова перебувати в укриттях – загроза ударних БпЛА триває.

Згодом глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок влучання ворожих БпЛА у Новобаварському районі спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав він.

ДОПОВНЕНО О 23:00. Синєгубов повідомив, що унаслідок російської атаки постраждали 11 людей. Серед травмованих – одна дитина.

Терехов уточнив, що станом на 23:01 кількість постраждалих збільшилася до 12 людей.

ДОПОВНЕНО О 23:28. Терехов заявив, що через російську атаку є один загиблий у Новобаварському районі.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17 людей.

Терехов уточнив, що станом на 23:36 – вже 19 поранених і одна загибла людина.

ДОПОВНЕНО О 23:50. Терехов заявив про 29 постраждалих через атаку РФ. Водночас Синєгубов пише про 28 травмованих.

ДОПОВНЕНО О 00:10 4 КВІТНЯ. Кількість загиблих унаслідок удару БпЛА зросла до двох людей, написав Терехов.