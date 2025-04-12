Россия ударила по Украине 88 дронами. В регионах есть пострадавшие и разрушения – фото

Один человек госпитализирован в результате атаки по Киеву

Атака по Днепропетровской области (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В ночь на 12 апреля (с 20:00 11 апреля) Россия запустила по Украине 88 ударных дронов разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 БпЛА, в ряде регионов ликвидируют последствия атаки. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Враг запускал ударные "шахеды" и беспилотники-имитаторы из направлений городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

В Киеве обломки дронов упали в двух районах, в результате чего возникли пожары, разрушен дом, повреждены остекление окон и фасад одного из зданий. В Святошинском районе пострадали три человека, один из них госпитализирован.

В Харькове удары пришлись на Немышлянскому району. Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что один вражеский дрон попал в землю, а два упали на территорию гражданского предприятия. Пострадал один человек.

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

В Чугуевском районе области, в селе Хотимля, враг сбросил неустановленную взрывчатку с дрона. В результате этого загорелся двухэтажный жилой дом.

В Днепропетровской области уничтожены 17 российских дронов, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. В Днепре поврежден частный дом. В Павлоградском районе возник пожар в доме, также повреждено фермерское хозяйство.

Кроме того, россияне ударили FPV-дронами по Никопольскому району – городу Никополь и Марганецкой общине. Также враг атаковал Синельниковский район – дроном зацепило линию электропередач.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС