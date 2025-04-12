Россияне убили человека и ранили двух в Херсонской области, били по медучреждению – видео

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на 86-летнюю женщину в поселке Белозерка

Стела в Херсоне (Иллюстративное фото: Укринформ)

Из-за российских атак по Херсонщине погиб человек, двое раненых, под ударом оказалось медицинское учреждение, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

Утром оккупанты обстреляли из артиллерии одно из медицинских учреждений в области. Ранения получили двое мужчин, работники строительной компании, которые как раз выполняли ремонтные работы на территории больницы, отметил чиновник.

Пациенты и медицинский персонал вовремя спустились в укрытие и не пострадали. Повреждены стены и выбиты окна в помещении.

После обеда Прокудин сообщил, что оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на 86-летнюю женщину в поселке Белозерка. Из-за атаки жительница получила смертельные ранения.

Также стало известно о гибели 60-летнего жителя Берислава, попавшего под российский удар 9 апреля. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.