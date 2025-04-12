Россияне убили человека и ранили двух в Херсонской области, били по медучреждению – видео
Из-за российских атак по Херсонщине погиб человек, двое раненых, под ударом оказалось медицинское учреждение, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.
Утром оккупанты обстреляли из артиллерии одно из медицинских учреждений в области. Ранения получили двое мужчин, работники строительной компании, которые как раз выполняли ремонтные работы на территории больницы, отметил чиновник.
Пациенты и медицинский персонал вовремя спустились в укрытие и не пострадали. Повреждены стены и выбиты окна в помещении.
После обеда Прокудин сообщил, что оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на 86-летнюю женщину в поселке Белозерка. Из-за атаки жительница получила смертельные ранения.
Также стало известно о гибели 60-летнего жителя Берислава, попавшего под российский удар 9 апреля. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
- Под утро 12 апреля Россия атаковала дронами Украину. В Киеве и Харькове пострадали, возникли пожары.
- В ночь на субботу (с вечера пятницы 11 апреля) Россия запустила по Украине 88 ударных беспилотников разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 БпЛА, в нескольких регионах ликвидируют последствия атаки.