Зеленский: Мы готовы купить у США дополнительные системы ПВО, говорил об этом с Трампом

Президент подчеркнул, что Украина "не просто просит", а готова купить это вооружение

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готова купить у Соединенных Штатов дополнительные системы противовоздушной обороны, президент Владимир Зеленский обсуждал это с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава украинского государства рассказал в вечернем видеообращении из подземного класса школы в Кривом Роге.

Зеленский подчеркнул, что Украина "не просто просит", а готова купить соответствующие дополнительные системы.

"И именно сильное оружие – единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как всюду в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но которые нигде не должны быть нормой, а просто в школах. ПВО – это первый приоритет", – отметил президент.

Накануне, 9 апреля, Зеленский заявил, что Украина готова заплатить за будущие пакеты помощи от Соединенных Штатов, в том числе системы ПВО Patriot.