Зеленский: Мы готовы купить у США дополнительные системы ПВО, говорил об этом с Трампом
Украина готова купить у Соединенных Штатов дополнительные системы противовоздушной обороны, президент Владимир Зеленский обсуждал это с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом глава украинского государства рассказал в вечернем видеообращении из подземного класса школы в Кривом Роге.
Зеленский подчеркнул, что Украина "не просто просит", а готова купить соответствующие дополнительные системы.
"И именно сильное оружие – единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как всюду в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но которые нигде не должны быть нормой, а просто в школах. ПВО – это первый приоритет", – отметил президент.
Накануне, 9 апреля, Зеленский заявил, что Украина готова заплатить за будущие пакеты помощи от Соединенных Штатов, в том числе системы ПВО Patriot.
- 11 апреля, до заседания "Рамштайна", министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет содержать, в частности, четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T. Впоследствии чиновник заявил, что его государство не может предоставить Украине больше ПВО Patriot, поскольку само ожидает их поставки.
- Во время онлайн-выступления на "Рамштайне" Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем ПВО Patriot.
- В общей сложности во время заседания партнеры объявили о рекордном объеме помощи Украине — более 21 млрд евро (около $23,85 млрд).