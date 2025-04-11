Германия не предоставит Украине дополнительные системы Patriot, сама ждет их – Писториус

Германия уже передала Украине четыре системы Patriot и понимает, что ей нужно больше, заявил глава Минобороны

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Германия не может предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама ожидает их поставок. Об этом на пресс-конференции по итогам "Рамштайна" заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Журналист напомнил, что президент Владимир Зеленский просил у союзников как минимум 10 ЗРК Patriot для закрытия украинского неба. Он спросил Писториуса, сколько из этих 10 систем, по его мнению, может получить Украина в ближайшее время.

По словам министра обороны, Германия уже передала Украине четыре системы Patriot и понимает, что ей нужно больше.

"Но в долгосрочной перспективе мы не можем предоставить больше, потому что мы сами ожидаем поставок. Несмотря на то, что мы не можем предоставить Украине эти системы, мы делаем все возможное, чтобы собрать их по миру", – ответил Писториус.

В феврале 2025 года президент заявлял, что Украина все еще не получила все системы Patriot, о передаче которых партнеры объявили на саммите НАТО в июле 2024-го.

19 марта сообщалось, что Зеленский попросил американского коллегу помочь со снабжением систем противовоздушной обороны Patriot, Трамп согласился.

Зеленский заявил, что Украина по итогам "Рамштайна" 11 апреля приоритетно хочет получить дополнительные системы противовоздушной обороны.