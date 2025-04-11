Німеччина не надасть Україні додаткові системи Patriot, сама чекає на них – Пісторіус

Німеччина вже передала Україні чотири системи Patriot і розуміє, що їй потрібно більше, заявив глава Міноборони країни

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Німеччина не може надати Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки сама очікує на їхнє постачання. Про це на пресконференції за підсумками "Рамштайн" заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

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Журналіст нагадав, що президент Володимир Зеленський просив у союзників щонайменше 10 ЗРК Patriot для закриття українського неба. Він запитав Пісторіуса, скільки з цих 10 систем, на його думку, може отримати Україна найближчим часом.

За словами міністра оборони, Німеччина вже передала Україні чотири системи Patriot і розуміє, що їй потрібно більше.

"Але у довгостроковій перспективі ми не можемо надати більше, тому що ми самі очікуємо на постачання. Попри те, що ми не можемо надати Україні ці системи, ми робимо все можливе, щоб зібрати їх по світу", – відповів Пісторіус.

У лютому 2025 року президент заявляв, що Україна все ще не отримала всі системи Patriot, про передання яких партнери оголосили під час саміту НАТО у липні 2024-го.

19 березня повідомлялося, що Зеленський попросив американського колегу допомогти з постачанням систем протиповітряної оборони Patriot, Трамп погодився.

Зеленський заявив, що Україна за підсумками "Рамштайну" 11 квітня пріоритетно хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони.