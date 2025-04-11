Украина получит от "Рамштайна" рекордные 21 млрд евро военной помощи
На заседании в формате "Рамштайн" 11 апреля объявили о рекордном объеме помощи Украине – более 21 млрд евро (около $23,85 млрд). Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Новая помощь в рамках группы в формате "Рамштайн", объявленная сегодня, превышает 21 млрд евро. Это рекордная поддержка в военной помощи Украине", – сказал он.
Хили добавил, что самым большим вкладом в этом году являются 4,5 млрд фунтов стерлингов от Великобритании.
Глава британского Минобороны также считает, что 2025 год является решающим для российско-украинской войны. По его словам, первоочередной задачей для министров обороны стран Запада являются поставки срочной военной помощи Украине.
- Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет содержать, в частности, четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по итогам "Рамштайна" приоритетно хочет получить дополнительные системы противовоздушной обороны.
- Германия также заявила о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна".