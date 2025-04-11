Глава Минобороны Британии считает 2025 год "критическим" для российско-украинской войны
Министр обороны Великобритании Джон Хилли считает 2025 год "критическим" для российско-украинской войны. Об этом он заявил на полях заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, передают Telegraph и Sky News.
"2025 год – решающий для войны в Украине, и это критический момент. Момент для наших оборонных промышленностей, чтобы усилить свою работу – и мы это делаем; момент для наших армий, чтобы действовать – и мы это делаем; момент для наших правительств, чтобы взять на себя ответственность – и мы это делаем", – сказал он.
Хили подчеркнул, что первоочередной задачей для министров обороны стран Запада является поставка срочной военной помощи Украине.
Он также напомнил о 350 млн фунтов помощи Украине, о выделении которых Британия объявила утром 11 апреля. Эти средства являются частью более широкого пакета поддержки на 450 млн фунтов, который, по словам министра, усилит сотрудничество между британской и украинской оборонной промышленностью и обеспечит Украину дополнительным вооружением.
- Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя четыре дополнительные системы ПВО IRIS-T.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по итогам "Рамштайна" приоритетно хочет получить дополнительные системы противовоздушной обороны.
- Германия также заявила о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна".