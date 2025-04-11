Глава Минобороны Британии считает 2025 год "критическим" для российско-украинской войны

Джон Хили (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Министр обороны Великобритании Джон Хилли считает 2025 год "критическим" для российско-украинской войны. Об этом он заявил на полях заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, передают Telegraph и Sky News.

"2025 год – решающий для войны в Украине, и это критический момент. Момент для наших оборонных промышленностей, чтобы усилить свою работу – и мы это делаем; момент для наших армий, чтобы действовать – и мы это делаем; момент для наших правительств, чтобы взять на себя ответственность – и мы это делаем", – сказал он.

Хили подчеркнул, что первоочередной задачей для министров обороны стран Запада является поставка срочной военной помощи Украине.