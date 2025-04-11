Британия хочет усилить оборонные связи с Европой "в изменившемся мире"
Великобритания видит необходимость в более тесном оборонном сотрудничестве с Европой на фоне изменений в мире. Об этом на встрече министров финансов Евросоюза планирует объявить британский канцлер Рэйчел Ривз, передает Politiko.
Встреча министров финансов ЕС состоится в Варшаве, ее организовал польский Минфин.
Ожидается, что на фоне "негласного отхода" президента США Дональда Трампа от Европы, Ривз заявит, что Британии и ЕС нужно вместе работать над финансированием обороны. Это позволит обеспечить большую экономическую и национальную безопасность "в изменившемся мире".
Вероятно, министры финансов обсудят фонд перевооружения, предложенный Брюсселем. Он предусматривает программу кредитования правительств ЕС на сумму 150 млрд евро для расходов на оружие и оборудование.
Чтобы Британия могла участвовать в этой схеме, страна должна заключить официальное соглашение об обороне с Брюсселем. Однако есть ряд вопросов, вызывающих разногласия.
- 7 апреля сообщалось, что Европа хочет создать фонд для закупки оружия. Могут включить Украину и Британию.
- 10 апреля в Британии назвали четыре цели для Украины на встрече "коалиции желающих".
- 11 апреля сообщалось, что Британия рассматривает пятилетний план размещения контингента в Украине.