Британия хочет усилить оборонные связи с Европой "в изменившемся мире"

Для реализации задумки Британия должна заключить соглашение об обороне с Брюсселем

Рэйчел Ривз (Фото: x.com/RachelReevesMP)

Великобритания видит необходимость в более тесном оборонном сотрудничестве с Европой на фоне изменений в мире. Об этом на встрече министров финансов Евросоюза планирует объявить британский канцлер Рэйчел Ривз, передает Politiko.

Встреча министров финансов ЕС состоится в Варшаве, ее организовал польский Минфин.

Ожидается, что на фоне "негласного отхода" президента США Дональда Трампа от Европы, Ривз заявит, что Британии и ЕС нужно вместе работать над финансированием обороны. Это позволит обеспечить большую экономическую и национальную безопасность "в изменившемся мире".

Вероятно, министры финансов обсудят фонд перевооружения, предложенный Брюсселем. Он предусматривает программу кредитования правительств ЕС на сумму 150 млрд евро для расходов на оружие и оборудование.

Чтобы Британия могла участвовать в этой схеме, страна должна заключить официальное соглашение об обороне с Брюсселем. Однако есть ряд вопросов, вызывающих разногласия.