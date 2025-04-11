Британія хоче посилити оборонні зв'язки з Європою "у світі, що змінився"

Рейчел Рівз (Фото: x.com/RachelReevesMP)

Велика Британія бачить необхідність у тіснішій оборонній співпраці з Європою на тлі змін у світі. Про це на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу планує оголосити британська канцлерка Рейчел Рівз.

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Зустріч міністрів фінансів ЄС відбудеться у Варшаві, її організував польський Мінфін.

Очікується, що на тлі "негласного відходу" президента США Дональда Трампа від Європи, Рівз заявить, що Британії та ЄС потрібно разом працювати над фінансуванням оборони. Це дозволить забезпечити велику економічну й національну безпеку "у світі, що змінився".

Ймовірно, міністри фінансів обговорять фонд переозброєння, який запропонував Брюссель. Він передбачає програму кредитування урядів ЄС на суму 150 млрд євро для витрат на зброю й обладнання.

Щоб Британія могла брати участь у цій схемі, країна має укласти офіційну угоду про оборону із Брюсселем. Однак є низка питань, які викликають розбіжності.